Controlli a tappeto della Polizia tra via Roma e la stazione: espulsi cinque stranieri irregolari

Grosseto. Nei giorni scorsi sono stati intensificati i pattugliamenti nel centro cittadino di Grosseto: sono stati infatti svolti dalla Questura servizi straordinari di controllo del territorio, mirati alla prevenzione generale dei fenomeni di illegalità ed in particolare dei reati connessi all’immigrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti, che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il dispositivo, realizzato con l’impiego di pattuglie della Polizia e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine giunto appositamente da Firenze, ha consentito di effettuare un controllo capillare della zona del centro cittadino, in particolare della zona attorno alla stazione ferroviaria, a via Roma, a via Oberdan e alle vie limitrofe.

Sono stati effettuati 5 posti di blocco, durante i quali sono state identificate 110 persone e controllati più di 50 veicoli.

L’operazione ha permesso di rintracciare un cittadino straniero ed un cittadino italiano, ai quali dovevano essere notificati atti giudiziari.

Anche l’Ufficio Immigrazione della Questura ha intensificato nei giorni scorsi la propria attività, che ha portato ad individuare 5 cittadini irregolari, per i quali sono state istruite le pratiche che hanno portato all’espulsione dal territorio nazionale.

Uno dei cittadini stranieri è stato accompagnato dagli agenti della Questura al Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta per il successivo accompagnamento diretto nel Paese di origine.

Le operazioni, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, saranno finalizzate al contrasto di ogni forma di microcriminalità e di degrado urbano in maniera tale da assicurare ai cittadini il rispetto della tranquillità e dell’ordine pubblico.