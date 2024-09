Campagnatico (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 18, nel comune di Campagnatico, questa notte, intorno a mezzanotte e 55.

Nell’incidente, che ha visto coinvolta un’unica auto e le cui cause sono in corso di accertamento, è rimasta ferita una donna di 59 anni, trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, le ambulanze della Misericordia di Paganico e della Misericordia di Roccastrada.