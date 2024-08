Incendio di sterpaglie: esplose bombole di gas, in fiamme alberi e orti, minacciate case

Grosseto. Intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio di sterpaglie in località Poggiale, nel comune di Grosseto, che in seguito ha coinvolto alberi e orti, fino ad arrivare a minacciare alcune abitazioni.

Le fiamme hanno provocato anche alcune esplosioni di bombole di gas. Presidiati un agriturismo nelle vicinanze ed un cantiere, anche se non è stato necessario effettuare evacuazioni.

Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, sono presenti anche personale volontario della Regione Toscana e due elicotteri: Drago 124 del Nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Arezzo e quello della Regione Toscana.