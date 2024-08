Sterpaglie, campi e macchia in fiamme: Vigili del Fuoco impegnati a domare incendio

Grosseto. Due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Grosseto sono impegnate per due incendi di sterpaglie, colture agricole e macchia mediterranea nelle località di Poggio la Croce e di Poggio la Mozza, nel comune di Grosseto, dove i pompieri stanno contenendo il propagarsi delle fiamme a protezione di alcune abitazioni.

Durante il tragitto per raggiungere Poggio la Mozza, una terza squadra di rinforzo è dovuta intervenire per l’incendio di un’auto sul ponte Mussolini a Grosseto, per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del mezzo.

Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco, presente anche il personale volontario della Regione Toscana.