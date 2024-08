Grosseto. Il cadavere di un sub di 65 anni è stato ritrovato questa mattina alle 12.10, a Cala Spalamtoio, nei pressi dell’isola di Giannutri.

Il sub era riemerso in stato di incoscienza: al loro arrivo, i soccorritori dell’elisoccorso Pegaso 2 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo

Sul posto, sono intervenute anche la Croce Rossa dell’Argentario, la Capitaneria di Porto e le forze dell’ordine.