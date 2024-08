Incidente sulla vecchia Aurelia: furgone si ribalta, sette uomini feriti

Grosseto. Incidente sulla Strada provinciale 152 vecchia Aurelia, fra Grosseto e Braccagni.

Oggi pomeriggio, intorno alle 13.50, per cause in corso di accertamento, un furgone, con otto persone a bordo, si è ribaltato. Di queste, sette sono rimaste ferite: i passeggeri coinvolti sono tutti uomini e sono stati tutti trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice minore.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino, che ha trasportato due feriti, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Massa Marittima, che ha trasportato due feriti, e l’ambulanza della Misericordia di Grosseto, che ha trasportato 3 feriti.

Sono intervenuti, inoltre, i Vigili del Fuoco, e le forze dell’ordine.

Per il momento, non sono state comunicate le generalità e l’età dei feriti.

Notizia in aggiornamento