Senza patente e assicurazione, non si ferma al posto di blocco: fermato dopo un breve inseguimento

Grosseto. Momenti di concitazione ieri mattina, nelle vicinanze del centro storico di Grosseto.

Gli agenti del reparto di Polizia di prossimità assegnati al quartiere centro stavano effettuando un normale posto di blocco in viale Fossombroni quando hanno intimato l’alt al conducente di un’auto che, invece di fermarsi, ha accelerato e proseguito la marcia. L’uomo, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto in via Cadorna. La persona fermata è risultata priva della patente di guida. L’auto, inoltre, non era coperta da assicurazione. All’uomo sono state quindi contestate le infrazioni e il veicolo è stato sequestrato

“Un plauso – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza, Riccardo Megale – agli agenti del nucleo di prossimità per il lavoro svolto con attenzione e fermezza”.