Grosseto. Incidente stradale in via Orcagna, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, un minorenne è caduto mentre era in sella alla sua moto.

Sul posto, sono intervenuti l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Misericordia di Grosseto e l’elisoccorso Pegaso 2.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3.