Uomo colto da malore in spiaggia: soccorso da un’ambulanza fuoristrada

Grosseto. Intervento oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, dei sanitari della Croce Rossa di stanza presso la postazione di Marina di Alberese.

Un uomo di 48 anni, con vomito e vertigini (labirintite in anamnesi), non riusciva più a mantenere la posizione eretta. Si è quindi reso necessario il recupero del 48enne in posizione supina: l’ambulanza Defender si è fatta strada su oltre 350 metri di spiaggia, facendosi largo tra i bagnanti e trovando non poche difficoltà di manovra.

Grazie alla manovrabilità dell’ambulanza fuoristrada, è stato quindi possibile un recupero altrimenti impraticabile con i tradizionali mezzi.

Arrivati presso l’ambulatorio, che è in pianta stabile dallo scorso 2 Luglio (dalle 10 alle 18) all’inizio della spiaggia, sono state prestate le prime cure al paziente, in attesa dell’ambulanza per l’ospedalizzazione.