Grosseto. Incidente lungo la strada della Trappola, nel comune di Grosseto, questa mattina, intorno alle 5.25.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada: il conducente, un ragazzo di 19 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto in codice 2.

Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Grosseto, oltre alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco.