Maltempo in arrivo: allerta meteo gialla per temporali forti domenica 18 agosto

Grosseto. Maltempo in arrivo in Toscana per l’avvicinarsi di una perturbazione dovuta all’abbassamento di pressione sull’intera regione. Per domani, domenica 18 agosto, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con validità per tutte le 24 ore.

Rovesci e temporali sparsi cominceranno già da oggi, più probabili nelle zone interne, ma domani, a partire dalle zone costiere centro settentrionali, si verificheranno precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Temporali anche di forte intensità sono attesi un po’ in tutta la Toscana, con maggiore probabilità nella prima parte della giornata nelle zone di nord ovest. Previsti anche colpi di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo