Incidente lungo la strada del Cipressino: uomo trasportato a Siena in gravi condizioni

Grosseto. Incidente lungo la strada provinciale del Cipressino, ieri sera, intorno alle 23.20, nel comune di Civitella Paganico.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 52 anni ha perso il controllo della sua moto ed è stato sbalzato lungo la strada.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Roccastrada e della Misericordia di Paganico, attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza alla piazzola di decollo di Pegaso 2 e quindi è stato trasportato in codice 3 al Policlinico Le Scotte di Siena.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine.