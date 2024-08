Incendio boschivo a Scansano: Aib, Vigili del Fuoco e tre elicotteri della Regione in azione

Scansano (Grosseto). Dalle 14 è divampato, in località Colle Fagiano a Scansano, un incendio boschivo.

Sul posto sono presenti 5 squadre dell’organizzazione Antincendi boschivi (Aib), una dei Vigili del fuoco e 3 elicotteri della flotta regionale sotto la direzione di 3 direttori delle operazioni dell’Unione delle Colline Metallifere e dell’Unione di Comuni delle Colline del Fiora.

La sala provinciale e quella regionale coordinano l’invio di ulteriori squadre e di un mezzo nazionale (Canadair).

Risultano 12 gli eventi, tra segnalazioni e incendi, che tengono impegnata, senza sosta, tutta l’organizzazione regionale Aib. Le provincie più colpite sono quelle di Grosseto e Lucca.

Attivo in sala regionale un’analista antincendi boschivi per la valutazione dei possibili futuri sviluppi degli eventi e per fornire utili informazioni ai direttori delle operazioni e alle sale operative.

Notizia in aggiornamento