Campagnatico (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 18, nel comune di Campagnatico.

Per cause in corso di accertamento, una donna di 86 anni è stata investita da un veicolo. L’anziana è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 3.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Misericordia di Paganico e le forze dell’ordine.