Incidente sulla Senese: strada chiusa al traffico, circolazione deviata

Aggiornamento 14.24: riaperta al traffico la statale 223 “di Paganico”, in seguito all’incidente tra due mezzi pesanti a Siena.

Grosseto. A causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, la strada statale 223 “di Paganico” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 69, a Siena.

La circolazione proveniente da Bettolle in direzione Grosseto è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale di Siena. Per chi proviene da Grosseto e procede in direzione Perugia il percorso alternativo è costituito dalla statale 674 – tangenziale di Siena. Le deviazioni sono gestite in loco.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento