Incendio nella notte in un cantiere: in fiamme due escavatori, un Bobcat e un rullo compressore

Grosseto. Incendio nella notte a Grosseto, in via Alberto Sordi: in fiamme quattro mezzi edili situati in una zona di cantiere.

All’arrivo sul posto della squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto, quattro mezzi, tra cui due escavatori, un Bobcat e un rullo compressore, erano interessati dalle fiamme che i pompieri hanno provveduto a spegnere e raffreddare, evitando un ulteriore propagarsi delle fiamme e mettendo in sicurezza la zona.

Nell’incendio, le cui cause sono in corso di accertamenti, non si sono registrati danni a persone e ad altre proprietà.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, presente anche una pattuglia dei Carabinieri diGrosseto