Grosseto. Incidente nel pomeriggio di oggi, alle 16.50, sulla statale Aurelia, in direzione di Roma poco dopo l’uscita per Rispescia.

Per cause in corso di accertamento, un’auto con a bordo due giovani ha perso il controllo e si è ribaltata al lato della carreggiata. Ferite lievi per un 20enne, trasportato al Misericordia dall’ambulanza della Croce Rossa

Sul posto anche l’automedica e la Polizia Stradale.