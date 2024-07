Silos di 15 metri rischia di crollare: i Vigili del Fuoco impegnati a svuotare il grano all’interno

Grosseto. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto stanno intervenendo sulla Strada provinciale 80 del Pollino, per il dissesto statico di un silos dell’altezza di circa 15 metri e contenente circa 4500 quintali di cereali.

Per cause da verificare, la struttura cilindrica del manufatto ha subito una lesione trasversale a circa metà della sua altezza e la squadra dei Vigili del Fuoco, per scongiurare il pericolo di collasso della struttura metallica, sta effettuando e monitorando le operazioni di svuotamento del grano contenuto nel deposito.

Sul posto anche il funzionario dei Vigili del Fuoco di servizio.