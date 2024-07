Incidente in città: auto tampona camion, uomo trasportato in ospedale

Grosseto. Incidente stradale alle porte di Grosseto, lungo via Castiglionese, a pochi metri dall’ingresso dell’aeroporto militare.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Grosseto, un’auto ha tamponato un camion.

All’arrivo sul posto della squadra dei Vigili del Fuoco, il conducente, ed unico passeggero dell’auto, era ancora all’interno del mezzo, deformato a causa dell’impatto, ed è quindi stato necessario liberarlo ed estrarlo con la barella spinale, per poterlo consegnare al personale sanitario giunto sul posto.

L’uomo, di 79 anni, è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto da un’ambulanza della Misericordia.

Incolume l’autista del mezzo pesante.