Occupano abusivamente l’ex Centro per l’impiego: denunciati

Grosseto. Gli operai della Provincia di Grosseto, questa mattina, durante uno dei sopralluoghi periodici in vista dei lavori programmati, hanno trovato all’interno dello stabile che ospitava l’ex Centro per l’impiego, alla Cittadella dello Studente di Grosseto – temporaneamente chiuso e inutilizzato – una coppia di giovani italiani, un uomo e una donna, senza fissa dimora, che occupavano abusivamente l’immobile già da qualche giorno.

Gli abusivi, colti sul fatto dagli operai della Provincia, hanno abbandonato immediatamente l’edificio, prima ancora dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine. Per entrare avevano forzato le serrature, ma all’interno non sono stati rilevati danni alla struttura.

“Ringrazio gli operai della Provincia e la Polizia provinciale per essere intervenuti prontamente – afferma il presidente Francesco Limatola – ripristinando l’ordine. I due abusivi hanno approfittato della chiusura temporanea dello stabile per occuparlo indisturbati. L’immobile dell’ex Centro per l’impiego, infatti, è attualmente chiuso in attesa dell’inizio dei lavori, previsti per le prossime settimane, che consentiranno di accogliere le attività dell’Its “Eat Fondazione”, per arricchire l’offerta formativa provinciale con i percorsi post diploma biennali di formazione di futuri tecnici agro-alimentari. L’ex Centro per l’impiego sarà inoltre destinato a diventare un centro di aggregazione dei giovani studenti della Cittadella”.

“La Provincia, a seguito dell’occupazione abusiva, ha formalizzato una denuncia – conclude il presidente – e ha adottato nuove misure di sicurezza per dissuadere eventuali altri tentativi di occupazione nei giorni che ci separano dalla firma del comodato con Its e dall’inizio dei lavori”.