Grosseto. Incidente stradale in via Ximenes, a Grosseto, questa sera, poco prima delle 21.

Per cause in corso di accertamento, due pedoni sono stati investiti: si tratta di una donna di 39 anni e di una minorenne, entrambe trasportate in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Grosseto, la Croce Rossa di Grosseto e le forze dell’ordine.