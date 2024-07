Incendio nel bosco: in fiamme 9 ettari di olivete e coltivazioni

Grosseto. Primi caldi e primo incendio boschivo impegnativo per il sistema antincendio boschivo di Regione Toscana.

Intorno alle 17.00 sono giunte varie segnalazioni alla sala operativa provinciale di Grosseto per una densa colonna di fumo nella zona di Poggio La Mozza, nel comune di Grosseto.

Le fiamme, sospinte dal vento, hanno iniziato ad allargarsi velocemente andando ad interessare coltivi, olivete e zone di bosco rado.

La sala operativa ha inviato sul posto 4 squadre di volontariato antincendio boschivo e operai forestali dell’Unione Comuni metallifere. Sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni, le squadre si sono distribuite lungo il fronte coadiuvate dall’alto dagli sganci di due elicotteri regionali giunti da Grosseto e Siena.

Al momento la situazione è in miglioramento. Per il momento si stima in 9 ettari la superficie percorsa dalle fiamme.

Ulteriori squadre stanno giungendo per concludere lo spegnimento e iniziare la bonifica, che si protrarrà per tutta la notte.