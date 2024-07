Grosseto. “Sono sconcertato da quanto avvenuto questa notte al Circolo pattinatori: dei vandali hanno scatenato la propria rabbia e idiozia contro le strutture sportive di via Mercurio. Un gesto vergognoso. Ingenti i danni. Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine. Voglio esprimere la mia vicinanza ai vertici della società Cp Grosseto“.

Così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna riguardo quanto avvenuto al Circolo pattinatori di via Mercurio questa notte.

“Sono incredulo davanti all’idiozia di certi soggetti che hanno creduto bene di divertirsi sfregiando i tendoni e i materiali del Circolo pattinatori Grosseto di via Mercurio. Un’azione andata in scena ieri durante la notte, con il favore delle tenebre, tipica di chi è codardo. Alla società Cp Grosseto va tutto il mio sostegno e la promessa che in futuro moltiplicheremo gli sforzi per lavorare in piena sinergia”, sottolinea l’assessore comunale allo sport, Fabrizio Rossi.