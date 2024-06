Blitz della Municipale: rimosse novanta biciclette inutilizzabili lasciate alla stazione

Grosseto. Questa mattina gli uomini e le donne in divisa del reparto di prossimità della Polizia municipale di Grosseto hanno rimosso dalle rastrelliere alla stazione tutte le biciclette non più utilizzabili, lasciate lì da tempo, e considerate a tutti gli effetti dei rottami. Parliamo di circa 90 mezzi che sono stati smaltiti. Le operazioni di questo genere, adesso, proseguiranno in altre zone della città.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale – di un’iniziativa che mira a incrementare il decoro urbano. Rivolgiamo in questa circostanza un appello a tutti i cittadini affinché abbiano sempre più cura della città e degli spazi comuni, evitando di lasciare in strada per lungo tempo mezzi che divengono poi veri e propri rottami”.