Maltempo: ancora allerta meteo di codice giallo per forti temporali

Grosseto. La Protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per temporali anche forti su tutta la Toscana, ad esclusione delle propaggini meridionali della provincia di Livorno e le isole, ampie zone della provincia di Grosseto e le aree della provincia di Siena attigue al Grossetano, per tutta la giornata di oggi, lunedì 24 giugno, mentre per domani, martedì 25 giugno, le zone non interessate al codice giallo si restringono alle propaggini meridionali della provincia di Livorno, alle isole e alla fascia costiera della provincia di Grosseto. Le condizioni, fino a domani, saranno di marcata instabilità con frequenti rovesci e temporali.

Pioggia

Nel pomeriggio e fino alle prime ore della sera di oggi, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni risulteranno più probabili e frequenti sulle zone centro-settentrionali. Attesi cumulati medi significativi sulle province centro settentrionali (fino a 30 millimetri medi sui versanti appenninici esposti ad est), non significativi su quelle meridionali. Massimi puntuali fino a localmente elevati sulle zone centro-settentrionali (fino a 60-70 millimetri non esclusi sui settori appenninici) con intensità orarie forti. Altrove massimi non elevati (fino a 20-40 millimetri sulle aree E3, O3, F2, F1, O2 e I).

Domani, martedì, instabilità in aumento nel corso della mattinata con possibilità di rovesci e temporali sparsi, localmente forti, più probabili nelle zone interne. Cumulati medi intorno significativi (10-15 millimetri) sulle zone interne centro-settentrionali e in Appennino, non significativi altrove (5-10 millimetri) e fino a 10-15 millimetri sui rilievi (Amiata). Massimi puntuali fino ad elevati (50-60 millimetri), raggiungibili anche in un’ora.

Temporali

Fino alle prime ore della sera di oggi, temporali sparsi, localmente forti sulle province centro-settentrionali. Nel pomeriggio di domani, martedì, possibilità di temporali sparsi, anche forti, nelle zone interne.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/allertameteo.