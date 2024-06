Incidente sull’Aurelia, furgone tampona una minicar: ferito un uomo

Grosseto. Incidente stradale sull’Aurelia, all’uscita di Grosseto Est, nella corsia sud.

Un furgone, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta, ha tamponato una minicar con a bordo il solo conducente, un uomo residente a Magliano in Toscana.

All’arrivo sul posto della squadra dei Vigili del Fuoco, il conducente della minicar, un uomo di 71 anni, era fuori dal mezzo adagiato sull’asfalto, cosciente, ma ferito, ed i pompieri hanno quindi provveduto ad immobilizzarlo sulla barella spinale in dotazione al mezzo, per poi consegnarlo al personale sanitario giunto sul luogo dell’incidente.

L’uomo è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Incolume l’autista del furgone e, durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente, la Polizia Stradale ha interdetto il traffico in una delle due corsie dell’Aurelia.