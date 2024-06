Scontro tra un’auto e una moto sulla Castiglionese: muore centauro

Grosseto. Tragico incidente sulla via Castiglionese, nel tardo pomeriggio di oggi.

Poco dopo le 17.30, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto, è morto il motociclista, un uomo di 67 anni, mentre un altro uomo, di 31 anni, è stato medicato sul posto.

L’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto e l’automedica sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Intervenuti anche l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell’ordine.