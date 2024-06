Scontro sulla strada del Pollino: morte due persone, quattro feriti

Aggiornamento ore 10.22: l’incidente ha visto coinvolte due auto, che si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 80 del Pollino, alle porte della città di Grosseto.

L’incidente ha causato il decesso dei conducenti delle due vetture ed il ferimento di quattro persone, di cui due rimaste incastrate nelle macchine, per cui si è reso necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco per la loro estrazione e la successiva consegna al personale sanitario per gli interventi urgenti del caso.

Al momento il traffico è bloccato e regolato da personale della Polizia Municipale di Grosseto.

Delle quattro persone rimaste ferite, tre sono state ricoverate in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena (due elitrasportate e una in ambulanza). Il quarto ferito ha ferite lievi ed è stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto.

Grosseto. Drammatico incidente lungo la strada del Pollino, nel comune di Grosseto, questa mattina, poco dopo le 8.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate: cinque persone sono rimaste coinvolte e una è deceduta.

Sul posto, sono stati attivati gli elisoccorso Pegaso 1 e Pegaso 2.

Notizia in aggiornamento