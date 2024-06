Incidente mortale in moto: fissata la data del funerale di Mattia

Grosseto. Saranno celebrati domani, giovedì 6 giugno, alle 15.30, nella chiesa di Pomonte, frazione di Scansano, dove il ragazzo risiedeva, i funerali di Mattia Cappellani, il diciottenne che ha perso la vita in seguito al terribile incidente stradale occorso nella mattinata di domenica 2 giugno, nella stessa Scansano, lungo la Provinciale 159 e nel quale è deceduto anche l’altro centauro coinvolto nel frontale tra moto, Leonardo Di Marte.

Nella serata di ieri, martedì 4 giugno, il papà del giovane, Gabriello, e la mamma, Carla, che hanno perduto il loro unico figlio, hanno ricevuto il nulla osta alla sepoltura dall’autorità giudiziaria, che non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia essendo evidente che la morte è stata dovuta ai gravissimi politraumi riportati nello scontro fatale: per essere assistiti nel procedimento penale aperto da prassi dalla Procura di Grosseto, i genitori del diciottenne, che lascia anche due nonni, attraverso l’Area manager per il Lazio e la Toscana Matteo Cesarini, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, e all’avv. Lorenzo Marcovecchio.

Nella mattinata di oggi i familiari di Mattia hanno così potuto fissare la data dell’ultimo saluto al loro caro, per il quale si fermerà tutto il paese: il sindaco, Maria Bice Ginesi, ha già anticipato che proclamerà il lutto cittadino in concomitanza con le cerimonie funebri delle due vittime, entrambe di Scansano.