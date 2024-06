Incidente mortale in moto, i Maggerini ricordano Leonardo: “Grande amico di tutti”

Grosseto. Dalle immagini della tragedia a quelle della festa. Il passo è breve. Istanti cristallizzati da tre scatti che ricordano i momenti spensierati e belli di una vita, quella di Leonardo Di Marte, il trentottenne morto in sella alla sua moto domenica 2 giugno nell’incidente sulla Scansanese.

Tre scatti che gli amici del gruppo dei Maggerini di Istia d’Ombrone vorrebbero che mai scolorissero e con i quali ribadire e gridare un legame, intimo e profondo, spezzato troppo presto da un destino beffardo, cinico e cieco.

“Ciao Leo ti vogliamo ricordare così, come sempre sorridente, con una battuta per tutti, con la tua voglia di fare festa – si legge in un messaggio dei Maggerini inviato alla nostra redazione -. Ci lasci vuoti dentro, ma con il sorriso nel tuo ricordo. Sei sempre stato testardo nelle tue decisioni, ma sempre un grande amico per tutti. I tuoi Giacomo, Renzo, Lorenzo.”