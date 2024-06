Grosseto. Incidente mortale lungo la strada provinciale 159, nel comune di Scansano, nei pressi di Pancole.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina, intorno alle 9.30, due moto si sono scontrate: i due uomini in sella ai veicoli sono entrambi morti.

Le persone decedute avevano 18 e 38 anni.

Sul posto l’ambulanza India di Scansano, Pegaso 2, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.