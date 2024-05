Baracca in fiamme nei pressi dell’argine: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio

Grosseto. Due squadre di Vigili del Fuoco del comando di Grosseto sono intervenute nella tarda mattinata di oggi per l’incendio di un manufatto ad uso agricolo situato in una strada parallela all’argine del fiume Ombrone, alla fine di via dei Barberi, a Grosseto, dove sono presenti numerosi appezzamenti di terreno utilizzati come orti.

Per cause in corso di verifica, si è sviluppato un incendio all’interno di una baracca inserita nell’area di uno degli appezzamenti e il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero alle proprietà adiacenti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Grosseto.

Fortunatamente non si registrano feriti.