Grosseto. Un’ambulanza della Croce Rossa è intervenuta questa mattina, intorno alle 9.30, per soccorrere un’automobilista rimasta incastrata nel suo veicolo ribaltato in via Giusti, di fronte al forno Galletti, a Grosseto.

La conducente, una donna di 56 anni, è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto, sono intervenuti l’automedica di Grosseto, la Croce Rossa di Grosseto, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.