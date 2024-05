Grosseto. Come deciso nel vertice sulla sicurezza tenutosi in Prefettura nei giorni scorsi, anche la Polizia di Stato ha intensificato i controlli in città, con il fine di contrastare quei comportamenti pericolosi, quali la guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Così, nel weekend, è stato predisposto un servizio ad “alto impatto”, che ha visto l’impiego di quattro pattuglie della Polizia Stradale e un laboratorio mobile, con il medico provinciale della Polizia di Stato, dotato della strumentazione necessaria all’analisi dei campioni salivari per rilevare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

In questo reticolo di posti di blocco, organizzato lungo le principali strade di Grosseto, sono stati controllati 60 conducenti e, fortunatamente, nessuno è risultato guidare sotto l’effetto di stupefacenti; per due di loro, però, accertati come positivi all’etilometro, sono scattate le sanzioni e il ritiro delle loro patenti di guida.

“Anche questa volta, la parola che indirizza l’attività della Polizia Stradale è la solita: prevenzione – si legge in una nota della Polizia di Stato –. Perché guidare sotto l’influenza di alcool o stupefacenti comporta una distorsione del campo visivo e un rallentamento dei riflessi che, nella dinamica della guida di veicoli, precludono la possibilità, ad esempio, di un tempestivo arresto della marcia in tempo utile di fronte a un ostacolo imprevisto; ostacolo, che può essere anche un pedone che attraversa la strada”.