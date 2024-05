Controlli a tappeto delle forze dell’ordine in centro storico: identificate cento persone

Grosseto. Fine settimana di intensi controlli nel centro storico di Grosseto.

Nello scorso fine settimana, a seguito di quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi il 22 maggio in Prefettura a Grosseto, e nel successivo tavolo tecnico tenutosi in Questura, si sono svolti dei controlli straordinari di controllo del territorio nel centro storico di Grosseto, mirati alla prevenzione dei furti e allo spaccio di stupefacenti.

I controlli straordinari effettuati all’interno delle Mura medicee hanno visto il contributo di tutte le Forze di Polizia: nell’intero fine settimana, in particolare negli orari seral,i sono state impiegate infatti 16 pattuglie dedicate tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, con agenti anche in borghese.

Durante i controlli, mirati a garantire la sicurezza dei cittadini nelle serate del fine settimana, anche in concomitanza con le manifestazioni organizzate nel centro storico, sono state controllate circa 100 persone

I servizi, sempre finalizzati al contrasto degli atti di microcriminalità e di degrado urbano, proseguiranno anche nelle prossime settimane.