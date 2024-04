Furti nei centri commerciali: la Polizia arresta una donna e denuncia altre quattro persone

Grosseto. Operazione della Polizia di Stato di Grosseto, che, nella scorsa settimana, ha arrestato una cittadina romena e denunciato 4 suoi complici, indagati per dei furti consumati in alcuni centri commerciali del capoluogo maremmano.

L’arresto

Una pattuglia in borghese della squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia stradale di Grosseto, durante un servizio di controllo in città, ha notato, nei pressi di un centro commerciale, 5 persone che salivano velocemente su un’auto.

Insospettiti dallo strano atteggiamento, i poliziotti, con l’ausilio di un’altra pattuglia della Polstrada in servizio sulla vicina Aurelia, hanno fermato la macchina e identificato i conducenti, accertando come uno di questi, una donna di origini rumene, fosse ricercata perché destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Tribunale di Lucca.

In macchina, poi, gli agenti hanno ritrovato centinaia di prodotti per la cura del corpo rubati in vari negozi, tra i quali anche quelli dal quale erano stati visti uscire frettolosamente.

Se i 4 sono stati denunciati a piede libero, per la donna si sono aperte le porte del carcere di Grosseto, dove è stata rinchiusa, disposizione dell’Autorità Giudiziaria.