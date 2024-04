Incidente nella notte: scontro sull’Aurelia, due persone ferite

Grosseto. Incidente stradale nella notte lungo l’Aurelia, dopo i campeggi di Albinia.

Intorno alle 3.45, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite: un uomo è stato trasportato in codice 1 all’ospedale di Grosseto, mentre un altro è stato trasportato in codice 3 sempre al nosocomio del capoluogo maremmano.

Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, l’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Monte Argentario e l’ambulanza della Misericordia di Albinia.