Incidente sull’Aurelia: auto si ribalta, giovane trasportata in ospedale

Grosseto. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull’Aurelia, nei pressi dello svincolo di Alberese, in direzione sud.

Una giovane 30enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo veicolo, che si è ribaltato rimanendo comunque nella sede stradale.

Prontamente intervenuta un’ambulanza della Croce Rocca che stava transitando; la giovane è stata poi affidata ai sanitari giunti sul posto a bordo di un’automedica e di un’altra ambulanza della Croce Rossa.

La giovane è stata trasferita all’ospedale Misericordia di Grosseto, fortunate le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto, oltre al soccorso sanitario, anche la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco.