Forte vento: albero rischia di cadere nei pressi di un distributore – VIDEO

Grosseto. Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, legati al vento teso da sud, che oggi ha interessato la provincia di Grosseto ed ha reso pericolanti strutture verticali e murarie, tra cui un grande abete in prossimità di un distributore di carburanti, in via Aurelia Nord, a Grosseto.

Il forte vento è stato la causa di un’importante lesione al fusto, all’altezza del piede della pianta, che ha reso necessario l’utilizzo della gru dei Vigili del Fuoco. I pompieri, coordinati dal funzionario di servizio, hanno preventivamente assicurato la pianta al bozzello della gru ed hanno successivamente provveduto al taglio del fusto che, ormai libero dal terreno, è stato sollevato e posizionato a terra.