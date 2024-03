Pioggia, vento e mareggiate: allerta meteo di codice giallo per giovedì 28 marzo

Grosseto. La vasta area depressionaria che sta interessando il Mediterraneo centro-occidentale porta ancora pioggia in Toscana.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore fino alle 13 di domani, giovedì, per tutta l’area a nord-ovest. Emessi inoltre un codice giallo per vento, esteso a tutta la regione dalle 10 fino alle 19 di domani, e uno per mareggiate. limitato al tratto di costa compreso tra Versilia e foce dell’Arno, isole incluse.

Previsioni

Per il pomeriggio di oggi, mercoledì, residue precipitazioni sulle zone interne. In serata precipitazioni sparse sul nord-ovest, in particolare sui rilievi. Possibili residui isolati brevi temporali sulle zone orientali. Venti di Libeccio con raffiche fino a 60-80 km/h sottovento all’Appennino e in Arcipelago, fino a 50-60 km/h sul litorale. Mari molto mossi o localmente fino ad agitati sulla Gorgona e sul litorale più settentrionale.

Domani, giovedì, nuovo peggioramento, in particolare sulle zone centro-settentrionali, con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale. Possibili isolati temporali, più probabili nell’interno. Occasionali colpi di vento e grandinate. Raffiche di vento da sud, sud-ovest, localmente superiori a 100km/h sui crinali, fino a 80-100 km/h sottovento all’Appennino, fino a 70-90 km/h sulla costa e sulle zone collinari e temporaneamente fino a 50-70 km/h in pianura. Dalla tarda mattinata mari agitati a nord di Capraia e sul litorale settentrionale; molto mossi altrove.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.