Trasporto senza sosta di agnellini vivi dalla Romania in Maremma: multato autista

Grosseto. Nell’ambito delle consuete verifiche predisposte in occasione dell’approssimarsi delle festività pasquali, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel settore del trasporto nazionale e internazionale degli animali vivi, che, specialmente in questo periodo, dall’est Europa raggiungono l’Italia.

Nell’ottica di verificare la regolarità del trasporto, ma anche il benessere degli animali trasportati e tutelare, così, la salute del consumatore finale ed evitare l’immissione sul mercato di prodotti alimentari dannosi per la salute, grazie alla stretta collaborazione tra la sezione di Polizia Stradale di Grosseto e il Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Sud Est, è stata costituita una task force composta da veterinari e agenti di Polizia, che hanno passato al setaccio tutti i trasporti di animali che giungevano nei mattatoi della provincia.

Sono stati, così, intercettati 6 autocarri – di cui 2 provenienti dalla Romania che trasportavano circa 1400 agnellini – tutti controllati dall’A alla Z, dalla documentazione alle condizioni di trasporto fino all’esame più approfondito sull’idoneità dei mezzi.

In questo reticolo è incappato, un Tir proveniente dalla Romania, il cui conducente è risultato essere giunto in Italia senza avere effettuato la sosta prevista per consentire il riposo degli agnellini trasportati.

Se a quell’autista è stata contestata una sanzione di 1000 euro, altri, verso i quali gli agenti hanno riscontrato delle violazioni in tema del rispetto della normativa sulle ore di guida e di riposo, sono stati sanzionati con una multa di 580 euro, che, trattandosi di conducenti stranieri, è stata pagata immediatamente.