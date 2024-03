Blitz di Municipale e Carabinieri: in nove in un appartamento senza corrente ed acqua, due sono irregolari

Grosseto. Negli ultimi due giorni, i Carabinieri sono stati impegnati in diverse operazioni di controllo volte a verificare l’effettivo stato di occupazione di alcuni appartamenti, usati da cittadini stranieri.

I controlli

In due distinti interventi, i militari dell’Arma hanno avuto accesso a quattro abitazioni, di cui tre nel comune di Cinigiano e una nel comune di Grosseto. Nel primo caso, nelle tre unità abitative a Cinigiano erano stipate ben 35 persone. Si tratta di cittadini di nazionalità pakistana, tutti uomini, risultati regolari sul territorio nazionale, impiegati in diverse aziende agricole come braccianti.

Una situazione pertanto regolare sotto alcuni aspetti: tuttavia, il sovraffollamento riscontrato e le condizioni igienico sanitarie in cui le persone vivono hanno reso necessaria l’attivazione dell’autorità sanitaria, che farà una valutazione complessiva sullo stato degli immobili e la loro abitabilità, in relazione soprattutto al numero di occupanti.

A Grosseto la situazione trovata da Carabinieri e Polizia Municipale, che hanno fatto accesso ad un appartamento sito in un condominio a nord del capoluogo, è stata ben diversa. In pochi metri quadri, dormivano infatti nove persone. Si tratta di giovani di nazionalità tunisina e di un nigeriano, di cui alcuni sprovvisti di documenti. Uno di loro, nel tentativo di non farsi trovare, si era nascosto all’interno del locale che sarebbe utilizzato di norma come ripostiglio, coperto da scatoloni di cartone, coperte e altri oggetti accatastati, da cui effettivamente, sotto quella pila di oggetti, non era visibile.

A parte le evidenti carenze in termini di igiene e sicurezza dell’abitazione in cui dormivano, i militari e gli agenti hanno trovato segni chiari di uso di stupefacenti. Non è stata tuttavia, al termine della perquisizione, rinvenuta droga.

L’identificazione

Agenti e militari dell’Arma hanno poi proceduto all’identificazione dei nove, da cui è emersa la regolarità sul territorio nazionale per sette di loro, mentre per i rimanenti due è stata accertata l’irregolarità. Tutti risultavano comunque non avere una fissa dimora, ovvero non avevano residenza in quell’abitazione. Dopo le formalità burocratiche negli uffici immigrazione della Questura, ai due è stato formalmente notificato il provvedimento di espulsione, dopodiché i due sono stati condotti, a cura dei Carabinieri, ai centri di permanenza e rimpatrio (Cpr) di Roma-Ponte Galeria e Bari, da cui saranno successivamente fatti rientrare nei Paesi di provenienza. Gli irregolari, infatti, sono risultati essere un tunisino e il nigeriano.

Lo stato igienico dei luoghi ha comportato una segnalazione, da parte degli agenti della Polizia Municipale, all’autorità sanitaria, finalizzata a verificare, anche in questo caso, i requisiti minimi di abitabilità in relazione al livello di igiene riscontrato. Nell’appartamento, al momento dell’accesso, risultavano infatti mancare energia elettrica e acqua corrente.