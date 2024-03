Controlli della Polizia nel centro storico: scoperti stranieri irregolari, saranno espulsi

Grosseto. Settimana di intensa attività per l’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto.

In particolare, nell’ambito di specifici servizi svolti dall’Ufficio Immigrazione della Questura, gli agenti della Polizia di Stato hanno provveduto ad eseguire 7 espulsioni nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Uno di questi, cittadino straniero detenuto nel carcere di Massa Marittima e condannato con sentenza passata in giudicato dal Tribunale di Reggio Emilia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato espulso con accompagnamento diretto nel Paese di origine da parte di agenti della Polizia di Stato: il detenuto era destinatario della misura dell’espulsione per 10 anni come misura alternativa alla detenzione emessa dall’Ufficio di sorveglianza di Siena. Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione, dopo avere ottenuto il lasciapassare dall’ambasciata competente, hanno quindi provveduto a scortare il cittadino straniero nel Paese di origine dalla frontiera aerea di Pisa.

Nella stessa settimana altri tre cittadini stranieri, rintracciati in stato di clandestinità a seguito di specifici servizi di controllo del territorio svolti nelle zone del centro storico di Grosseto, sono stati accompagnati nei Centri di permanenza per i rimpatri di Potenza e di Caltanissetta, per il successivo rimpatrio nel Paese di origine.