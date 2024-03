Ruba un’auto in un parcheggio in città: arrestato dai Carabinieri

Orbetello (Grosseto). Alcune sere fa, sull’Aurelia, all’altezza dello svincolo di Orbetello, una pattuglia dei Carabinieri è riuscita ad arrestare in flagranza di reato un uomo per il furto di una vettura.

L’arrestato, poco prima, aveva rubato una macchina da un parcheggio pubblico di Grosseto, mettendosi subito in direzione sud.

Il proprietario, accortosi del fatto, ha subito chiamato il 112 e segnalato il furto. Le centrali operative di Grosseto ed Orbetello si sono quindi messe all’opera, in stretto contatto, indirizzando le pattuglie in servizio in quel momento, una delle quali, appunto, è riuscita poco dopo ad individuare e fermare il fuggitivo.

La macchina è risultata acquistata pochi giorni prima ed è stata alla fine restituita al titolare.

L’uomo, arrestato, al termine dell’udienza di convalida del provvedimento, tenutasi in Tribunale a Grosseto, non potrà più fare ingresso nel territorio, in forza di un divieto di dimora che gli è stato notificato contestualmente.