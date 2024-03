Grosseto. Incidente in via Scansanese, a Grosseto, all’incrocio con via Napoli.

Questa mattina, poco dopo le 8.45, per cause in corso d accertamento, un ciclista è stato investito da un’auto.

L’uomo, di 68 anni, è stato trasportato all’ospedale Misericordia in codice 2. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Grosseto.