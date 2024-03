Fuggono dall’ospedale con il figlio neonato: ritrovato dai Carabinieri in Maremma

Grosseto. Nel primo pomeriggio del 28 febbraio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Pisa sono intervenuti all’ospedale Santa Chiara, in quanto allertati dal personale sanitario che aveva assistito all’allontanamento di due genitori con il loro figlio, appena nato, senza la dovuta autorizzazione ed in mancanza dei previsti controlli medici in favore del nenonato, che aveva appena 7 giorni di vita.

Le indagini

I militari, prontamente intervenuti, hanno immediatamente le attività di indagine per risalire all’identità dei genitori e per rintracciare quanto prima il bambino al fine di scongiurare eventuali ripercussioni negative sulle sue condizioni di salute.

Le ricerche – svolte sin da subito e durate fino alla data odierna – diramate a tutti i Comandi dei Carabinieri della provincia di Pisa, estese poi alla provincia di Livorno ed infine a quella di Grosseto, hanno permesso alla fine di rintracciare, in un comune maremmano, i genitori ed il neonato, insieme ad un altro figlio minorenne.

I componenti del nucleo familiare, rintracciati grazie al lavoro coordinato dalla Procura della Repubblica di Pisa e del Tribunale dei Minori di Firenze e condotto dai Carabinieri di Pisa e di Grosseto, sono tutti risultati in buone condizioni di salute.