Controlli della Polizia: ritrovato camper rubato, scoperti due truffatori, denunciate quattro persone

Grosseto. Settimana di intensa attività per la Polizia di Stato: nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti in questa ultima settimana dagli agenti delella Squadra Volante della Questura di Grosseto, sono state identificate 437 persone e controllati 228 veicoli. Sono stati controllati circa 50 cittadini stranieri di cui uno, risultato irregolare, è stato preso in carico dall’ufficio Immigrazione della Questura per avviare le pratiche di espulsione dal territorio dello Stato.

Nel corso di tali controlli è stato ritrovato, nel corso di poche ore, un camper rubato che è stato restituito ai proprietari, turisti tedeschi.

Inoltre, sono state denunciate quattro persone, una per reati contro il patrimonio e tre per spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine dei controlli sono state contestate anche 9 violazioni al codice della strada, è stato effettuato un sequestro amministrativo di un veicolo ed un altro è stato confiscato.

Molto attiva anche la Sezione della Polizia Postale di Grosseto che, nell’ambito del contrasto al fenomeno delle truffe on line, ha individuato 2 cybercriminali.