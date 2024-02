Controlli a tappeto della Polizia: sequestrata droga, ritrovata auto rubata

Grosseto. Nei primi quindici giorni di febbraio, la Questura di Grosseto ha rinforzato i servizi di controllo del territorio con l’impiego di pattuglie dedicate per svolgere un’intensa e capillare attività di vigilanza nella città di Grosseto, specialmente nelle aree segnalate dai residenti quali maggiormente a rischio per la sicurezza.

I controlli

I controlli, mirati al contrasto di ogni situazione di criticità e di illegalità diffusa per garantire una maggiore percezione di sicurezza, nei primi quindici giorni del mese in corso hanno visto l’impiego di 81 pattuglie delle Volanti e di 10 equipaggi di supporto del Reparto Prevenzione Crimine.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno passato al setaccio le zone del centro storico, di via Roma e della stazione ferroviaria ed hanno identificato 837 persone, tra queste 13 sono state accompagnate in Questura e denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda il contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, sono stati sequestrati quantitativi di stupefacenti tra oppiacei e cannabinoidi.

La task force messa in campo ha inoltre proceduto al controllo di 407 veicoli, effettuato 38 posti di blocco e accertato 9 violazioni al Codice della Strada.

I controlli, svolti anche in sinergia con la Divisione Anticrimine, hanno poi interessato anche il controllo di 37 persone in regime di misure alternative al carcere per verificare il rispetto delle prescrizioni loro imposte.

Sul fronte dell’immigrazione clandestina sono stati identificati 74 cittadini stranieri; i controlli hanno consentito anche di verificare la posizione irregolare sul territorio nazionale di alcuni stranieri che sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto per le successive pratiche di espulsione dal territorio nazionale.

Nell’ambito delle operazioni, che sono tuttora in atto e che proseguiranno con la stessa intensità, proprio ieri sera gli agenti delle Volanti, in piazza Caduti di Nassiriya, hanno ritrovato un veicolo rubato. L’auto, una Renault Kangoo, rubata venerdì scorso, è stata riconsegnata dagli agenti al legittimo proprietario.

All’interno del veicolo i poliziotti hanno recuperato anche una mountain bike rossa smontata di marca Rollman, che non appartiene al proprietario della Kangoo, e per la quale non è stata al momento presentata denuncia.

“Lo scenario complessivo – dichiara il Questore Mannoni –, che comprende anche le 121 richieste di intervento e di aiuto pervenute al Numero unico per le emergenze 112 e gestite dalla Polizia di Stato nel periodo in esame, mette in luce l’importanza di mantenere alto il livello di prevenzione con una presenza attenta delle pattuglie della Polizia di Stato sul territorio”.