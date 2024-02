Batignano (Grosseto). Un uomo è caduto in modo accidentale in via Aldobrandeschi, a Batignano.

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, alle 16. L’uomo, un 68enne, è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le ambulanze di Cinigiano e Grosseto.