Quattordicenne fermato dalla Municipale: aveva tre etti di droga

Grosseto. Fermato dalla Polizia Municipale di Grosseto, all’altezza del sottopasso di via Sauro, un ragazzo di 14 anni: aveva con sé 300 grammi tra hashish, cocaina ed eroina.

Lo stesso giovane, ieri, era stato sorpreso da una pattuglia in attività riconducibili allo spaccio e inseguito per alcune decine di metri sino a quando, per evitare al minorenne rischi derivanti dall’attraversamento in corsa dei binari, era stato lasciato andare. Questo episodio risalente a ieri, ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha facilitato l’odierno riconoscimento del giovane e le operazioni che ne hanno portato all’individuazione. È stata dunque contattata la Procura dei minori di Firenze e il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile del capoluogo regionale.

La scorsa settimana il giovane era stato trovato con stupefacenti addosso, ma in modica quantità: per questa ragione il Tribunale dei minori aveva disposto il semplice affidamento a un centro di accoglienza.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalla nostra Forza di polizia locale – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza, Riccardo Megale –. Episodi come questo certificano anche quanto sia prezioso il supporto dell’impianto di videosorveglianza cittadina”.